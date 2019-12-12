فيس بوك لن تضعف وسائل الأمان وتشفير المحادثات في ماسنجر وواتساب

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في رد من شركة فيس بوك على كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا قالت بأنها لن تقوم بإضعاف تقنيات التشفير المستخدمة في تطبيقات المحادثة خاصتها _فيس بوك ماسنجر وواتساب.

حيث كانت الدول الثلاث قد طالبت سابقاً بهذا الأمر أوجعل هنالك خياراً أو “باك دور” يتيح للأجهزة التنفيذية الوصول لمحادثات مشتبهين أو متهمين في اعتداءات إرهابية أوجنسية وغيرها.

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حيث أبرمت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقاً لإجبار فيس بوك على فك تشفير المحادثات على ماسنجر وواتساب في حالات خاصة حسب ما أفاد تقرير لنيويورك تايمز نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت فيس بوك بأن التساهل في أمر التشفير في منطقة معينة يعني تساهل وإضعاف للكل؛ حيث أنه من المستحيل إيجاد طرق خفية أو باك دورز تكون محدودة فقط على القوى القانونية والحكومية، موضحة ان اللجوء لهذه الطريقة يعد كهدية قيمة للقراصنة وجماعات الاختراق المنظم.

وكانت شركات أمريكية أخرى قد أبدت اعتراضها على طلبات مشابهة من الحكومة في وقت سابق منها مايكروسوفت وآبل وجوجل.

فيما لم يأتي الرد بعد من قبل الحكومات الثلاث إلى أنه يمكن توقع ردة فعل قوية وعدم قبول لتصريحات فيس بوك وخصوصاً أن استراليا شرعت قانوناً يوجب الدخول للبيانات المشفرة؛ والمملكة المتحدة في صدد المصادقة على قوانين مشابهة بالإضافة إلى أن العديد من الشخصيات الرسمية الأمريكية نادت بضرورة كسر التشفير للحدد من الأعمال الإرهابية واستغلال مرتكبي الجرائم للميزة.

