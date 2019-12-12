، شاهد.. مصرع مواطن إثر مداهمة إطار مركبة لمغسلة سيارات بمكة ،

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أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة مداهمة إطار سيارة تعرضت للانقلاب بمقربة من مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرمة، شخصًا كان يقف بجوار مركبته داخل المغسلة ما تسبب ذلك في وفاته على الفور.
وتفصيلاً، انفردت "الخليج 365" انفردت بنشر تفاصيل الخبر من حينه تحت عنوان: "نهاية غير متوقعة.. إطار مركبة يطير مخترقًا جدار مغسلة ويصرع شخصًا بمكة"، جاء فيه أن شخصًا كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح الثلاثاء، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.
وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، حيث فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها به جوار مغسلة سيارات.
وأدى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجودًا داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.
وأظهر المقطع المتداول لحظة طيران إطار المركبة التي تعرضت للانقلاب في مشهد مؤثر لتصيب الشخص الذي كان يوجد داخل المغسلة في أثناء غسيل مركبته ما أدى إلى وفاته- رحمه الله. مكة المكرمة الشرائع مغسلة سيارات إطار سيارة
شاهد.. مصرع مواطن إثر مداهمة إطار مركبة لمغسلة سيارات بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-12-12
أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة مداهمة إطار سيارة تعرضت للانقلاب بمقربة من مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرمة، شخصًا كان يقف بجوار مركبته داخل المغسلة ما تسبب ذلك في وفاته على الفور.
وتفصيلاً، انفردت "الخليج 365" انفردت بنشر تفاصيل الخبر من حينه تحت عنوان: "نهاية غير متوقعة.. إطار مركبة يطير مخترقًا جدار مغسلة ويصرع شخصًا بمكة"، جاء فيه أن شخصًا كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح الثلاثاء، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.
وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، حيث فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها به جوار مغسلة سيارات.
وأدى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجودًا داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.
وأظهر المقطع المتداول لحظة طيران إطار المركبة التي تعرضت للانقلاب في مشهد مؤثر لتصيب الشخص الذي كان يوجد داخل المغسلة في أثناء غسيل مركبته ما أدى إلى وفاته- رحمه الله.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
02:02 AM
اخترق الجدار الحديدي ليصيب شخصًا ويتسبب في وفاته على الفور
أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة مداهمة إطار سيارة تعرضت للانقلاب بمقربة من مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرمة، شخصًا كان يقف بجوار مركبته داخل المغسلة ما تسبب ذلك في وفاته على الفور.
وتفصيلاً، انفردت "الخليج 365" انفردت بنشر تفاصيل الخبر من حينه تحت عنوان: "نهاية غير متوقعة.. إطار مركبة يطير مخترقًا جدار مغسلة ويصرع شخصًا بمكة"، جاء فيه أن شخصًا كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح الثلاثاء، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.
وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، حيث فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها به جوار مغسلة سيارات.
وأدى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجودًا داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.
وأظهر المقطع المتداول لحظة طيران إطار المركبة التي تعرضت للانقلاب في مشهد مؤثر لتصيب الشخص الذي كان يوجد داخل المغسلة في أثناء غسيل مركبته ما أدى إلى وفاته- رحمه الله.
، شاهد.. مصرع مواطن إثر مداهمة إطار مركبة لمغسلة سيارات بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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