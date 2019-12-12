كتلة قطبية تؤثر على أجواء #المملكة الأسبوع القادم

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبراء الطقس والأرصاد، أن تؤثر كتلة قطبية باردة على أجواء المملكة خلال الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تؤثر الكتلة القطبية على أجواء المملكة خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر.

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وقال كراني: “سوف تتعامد الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر ويبدأ الشتاء في النصف الشمالي والصيف جنوبًا، حتى ذلك الحين تعيش أجواؤنا عملية مد وجزر للكتل الباردة خاصة الشمال”، مضيفًا أنه “من 15 إلى 20 ديسمبر كتلة قطبية تسيطر على الأجواء يصل محورها حتى الجنوب، الحيطة مطلوبة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت عن توقعاتها لطقس غد الخميس، حيث توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

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