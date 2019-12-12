- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم وزير الثقافة: مبدع يا كلاخ .. كلنا ندعمك وسنتواصل معك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الثقافة: مبدع يا كلاخ .. كلنا ندعمك وسنتواصل معك
تعليقًا على أحد الأعمال الفنية المتميزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مع أحد الأعمال الفنية للفنان المبدع والرسام “كلاخ”.
وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، معلقًا على عمل فني للفنان “كلاخ”: “مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك.. وزملائي في وزارة الثقافة سيتواصلون معك”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: مبدع يا كلاخ .. كلنا ندعمك وسنتواصل معك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.