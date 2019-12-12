وزير الثقافة: مبدع يا كلاخ .. كلنا ندعمك وسنتواصل معك

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مع أحد الأعمال الفنية للفنان المبدع والرسام “كلاخ”.

Advertisements

وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، معلقًا على عمل فني للفنان “كلاخ”: “مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك.. وزملائي في وزارة الثقافة سيتواصلون معك”.

شارك الخبر







