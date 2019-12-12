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وزير الثقافة: مبدع يا كلاخ .. كلنا ندعمك وسنتواصل معك

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2019-12-12

وزير الثقافة: مبدع يا كلاخ .. كلنا ندعمك وسنتواصل معك

تعليقًا على أحد الأعمال الفنية المتميزة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مع أحد الأعمال الفنية للفنان المبدع والرسام “كلاخ”.

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وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، معلقًا على عمل فني للفنان “كلاخ”: “مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك.. وزملائي في وزارة الثقافة سيتواصلون معك”.

 

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