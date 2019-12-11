بالصور.. وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الأوقاف والإرشاد اليمني

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد زبين عطية والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ؛ بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية اليمن.

ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية اليمن بموسم حج 1441هـ.

ووقع وزير الحج والعمرة، ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من اليمن وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكَّد وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تقديم التسهيلات كافة التي من شأنها التيسير على الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم وخصوصًا حجاج جمهورية اليمن.

وعبر عن شكره وتقديره للحجاج اليمنيين الذين أدوا مناسك الحج العام الماضي بكل سلام وانتظام، مؤكدًا أن المملكة ستستمر دومًا في عونهم.

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وكشف عن فتح منفذي الوديعة والخضراء للحجاج اليمنيين؛ ابتداءً من موسم الحج المقبل بهدف تقديم أقصى درجات الراحة لهم.

وأعرب وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والجهات الحكومية العاملة في مجال الحج، وفي مقدمتهم وزارة الحج والعمرة على ما يبذلونه من جهود في تقديم الدعم والمساندة للحجاج القادمين من جمهورية اليمن.

وأكَّد أن الشعب اليمني يكن كل التقدير والاحترام لحكومة المملكة على ما قدمته من دعم للحجاج، متمنيًا للمملكة مزيدًا من الاستقرار والتقدم والأمن.