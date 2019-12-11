تركي الحمد: غياب أمير قطر عن القمة الخليجية.. إهانة

علق الكاتب والروائي تركي الحمد على غياب أمير قطر تميم بن حمد عن وقائع القمة الخليجية التي استضافتها الرياض.
واستنكر الحمد موقف تميم خلال تغريدةٍ له قائلاً “كان بإمكان أمير قطر أن يحقق الخطوة الأولى في عودة قطر إلى محيطها العربي والخليجي، لو أنه رأس وفد بلاده إلى قمة الرياض”.
وأضاف الحمد “ولكنه فضل السفر إلى دولة أفريقية لرعاية جائزة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا بحد ذاته إهانة عملية للقمة، لو كان غير قادر على السفر لكان له عذره، ولكن…”.
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