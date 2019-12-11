المحكمة الجزائية تقول كلمتها في قضية هجوم منفذ الوديعة الإرهابي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية على أفراد الخلية الإرهابية المكونة من 12 متهمًا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة قبل سنوات.
وتضمنت الأحكام الحكم على المتهم الأول بالقتل؛ لكونه أحد المنفذين في الهجوم على منفذ الوديعة ، فيما أصدرت أحكاماً على بقية المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من 6 سنوات إلى 27 سنة.
جدير بالذكر أن المتهم الثامن لم تثبت إدانته.
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