ارتفاع سوق الأسهم 0.83% في يوم تاريخي مع بدء تداول أرامكو

يوم تاريخي في سوق الأسهم السعودية تداول مع إدراج أسهم عملاقة النفط أرامكو تحقيقًا لطموحات المملكة بعد اكتتاب ضخم شهد إقبالًا قويًّا أدى إلى تحديد سعر السهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 32ريالًا.

وبنهاية تداولات اليوم الأربعاء، سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي؛ أداءً إيجابيًّا متأثرًا بأداء سهم شركة الزيت العربية السعودية أرامكو في أولى جلساتها في «تداول»؛ حيث أغلق مرتفعًا 67 نقطة بما نسبته 0.83% لينهي الجلسة عند مستوى 8 آلاف و133 نقطة.

القيمة السوقية لشركة أرامكو بناءً على سعر 32 ريالًا، تبلغ 6.4 تريليون ريال؛ أي أكثر من 3 أضعاف القيمة السوقية لـ«تداول» قبل إدراج أرامكو؛ علمًا بأن القيمة السوقية للمؤشر هي مجموع القيم السوقية لجميع الشركات المدرجة فيه.

ومع ارتفاع سهم أرامكو بـ10% إلى 35.20 ريال، ترتفع معه القيمة السوقية للشركة إلى 7.40 تريليون ريال؛ إذ إن عدد أسهم أرامكو 200 مليار سهم.

ومن المتوقع أن يواصل السهم ارتفاعه؛ ما يجذب فئة جديدة من المستثمرين.

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ومع نسبة سهم أرامكو في المؤشر السعودي، نجد أنه سيعول عليه الكثيرون في صعود المؤشر إلى مستويات 9000، واستقراره فوقها؛ حيث شهدت السوق تباينًا في الأشهر الأخيرة نتيجة الطرح العملاق وفي انتظار نتائج الطرح.

ومع حدوث ارتفاع في سوق الأسهم، سيكون هناك حرص كبير من المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية على شراء المزيد من أسهم شركة أرامكو.. ذلك سيدفع كثيرًا من المستثمرين إلى بيع أسهم أخرى لتوفير سيولة لتجميع أكبر قدر من أسهم شركة أرامكو؛ ما يجعل الأثر النهائي ارتفاع مؤشر السوق السعودية، وأيضًا جذب المزيد من السيولة إليها على الأقل في الأجل القصير.

واليوم تم التعامل على 179 مليون سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال.

وتصدَّر سهم أرامكو قائمة أكبر الرابحين وقائمة الأكثر نشاطًا بالقيمة وبالكمية.