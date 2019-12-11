«حساب المواطن»: يحق لغير المؤهلين تقديم اعتراض عبر الآلية المحددة

كشف برنامج حساب المواطن، عن كيفية تعامل المتقدمين لنيل الدعم، مع عدم الأهلية بالبرنامج، وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» التابع لبرنامج حساب المواطن، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حال كان المتقدم غير مؤهل فعليه تقديم اعتراض، عبر التوجه لحسابه «دراسة الأهلية» والضغط على زر تقديم اعتراض وإرفاق المستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن المدة المتاحة لتقديم اعتراض هي 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية وفي حال تجاوز المدة يلزم الضغط على أيقونة «إعادة تقديم الطلب».

وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» أنه بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة «صك ولاية أو إثبات احتضان».

وتابع: في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية «صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء» باسم المستفيد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل إحدى المستفيدات، والذي قالت فيه: أنا من مستفيدين الضمان الاجتماعي «مطلقة» و الضمان يقول التسجيل تلقائي في حساب المواطن بدون مرفقات، لكن الحاصل إن في حساب المواطن الحالة غير مؤهل ومطلوب مرفقات ما السبب؟؟.