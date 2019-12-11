السعودية اليوم / كشافة وادي الدواسر تستضيف ورشة تطوير المعسكر الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن



وادي الدواسر 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أقيمت أمس في محافظة وادي الدواسر, ورشة تطوير المعسكر الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن التي تنظمها كشافة وزارة التعليم وتستضيفها إدارة تعليم المحافظة بمقر مركز التدريب

الكشفي، وتستمر يوم الغد، بمشاركة عددٍ من القيادات الكشفية من مختلف الادارات التعليمية بالمملكة.

وتضمنت الورشة في يومها الأول تقديم دورة في قيادة التطوع استهدفت المشاركين بالورشة ، ثم استعرض المشاركين تجارب مركز بادر في مكة المكرمة ، وإيثار في المدينة المنورة ، ولبيك

في محافظة جدة، حيث نوقشت حولها إمكانات التطوير والنظرة المستقبلية ، كما تم عرض تجربة المعسكر الإعدادي الأولى في محور الطائف.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي، أن تلك الورشة تأتي من أجل إيجاد إدارة فاعلة وجودة عالية للمعسكر الإعدادي وكذا التجمعات الكشفية الكبرى، من خلال صقل وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات للتمكن من تخطيط وتنفيذ إدارة ناجحة للتجمعات الكشفية الكبرى أهمها تطوير المعسكر الاعدادي الذي تقيمه الوزارة قبل مباشرة كشافيها لخدمة ضيوف الرحمن حج كل عام ، حيث تعمل على تنمية الإنماء المهني لكشافيها وقادتها الكشفيين لتقديم خدمة مميزة للحجاج والمعتمرين والزائرين .

// انتهى //

15:59ت م

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