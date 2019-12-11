السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات



الدمام 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

نظمت كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع مركز إدارة الازمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية أمس, ورشة عمل بعنوان "التخطيط الحضري والإقليمي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث والحد منها" لتحقيق رؤية المملكة 2030م وأهداف التنمية المستدامة, بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي ومدير مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع لإمارة المنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود بن حاضر وعميد كلية العمارة والتخطيط بالجامعة الدكتور طارق الرواف ورئيس قسم التخطيط الحضري و الإقليمي بالكلية الدكتور فائز الشهري، بالإضافة إلى 50 ممثلاً لجهات حكومية ذات علاقة.

وبدأت الورشة بافتتاح معرض لمشاريع طلاب قسم التخطيط الحضري والإقليمي, كما جرى استعراض المشاريع المشاركة وتقديم شروح عنها.

وتناول الجزء الأول من الورشة الذي قدمه رئيس قسم التخطيط الحضري والإقليمي الدكتور فائز الشهري كل ما يتعلق بدور التخطيط الحضري والإقليمي في مواجهة الأزمات والكوارث، فيما تطرق الجزء الثاني الذي قدمه الأستاذ بقسم التخطيط الحضري والإقليمي الدكتور عنتر أبو قرين إلى المخططات العمرانية ودورها في مواجهة الازمات والكوارث بكلية العمارة والتخطيط.

وأشار عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف إلى أن الكلية بجميع أقسامها تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية المملكة 2030 م ، من خلال استراتيجيتها وآليات تنفيذها ومنها ورشة العمل والمعرض الطلابي المصاحب التي نفذتها الكلية بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث ، حيث ستكون الورشة بإذن الله بداية لرسم خارطة طريق للتعاون مع المركز بالدراسات والأبحاث وورش العمل المستقبلية التي تعالج قضايا مواجهة الأزمات والكوارث عن طريق تخصصات أقسام الكلية المختلفة.

// انتهى //

15:54ت م

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