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الدفاع المدني يستذكر الشهيد الأحمري بعد 30 عامًا

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2019-12-11

الدفاع المدني يستذكر الشهيد الأحمري بعد 30 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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في بادرة وفاء أعاد الدفاع المدني التذكير بالشهيد رقيب سعيد أحمد الأحمري الذي استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1411هـ أثناء أداء مهام عمله.

ونشر الدفاع المدني صورة الشهيد في وسم بعنوان ” استشهد في مثل هذا اليوم” لتنهال التعليقات التي تدعو له بالمغفرة والرحمة.

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