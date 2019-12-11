، شاهد.. انطلاق فعاليات "احذرها" بالإفلاج للتوعية بأضرار المخدرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج أولى فعاليتها "احذرها" للتوعية بأضرار المخدرات، وذلك تزامناً مع فترة الاختبارات بالتعاون مع لجنة العمل المشترك مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال تدشين وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية بالأفلاج الدكتور فهد بن سلطان القحطاني أول فعاليات "احذرها" المعرض المصاحب للفعاليات، وذلك بحضور وكيل الكليات للتطوير والجودة الدكتور محمد بن هذال الدوسري.

وتجول "القحطاني" داخل أروقة المعرض، واطلع على اللوحات الإرشادية، وما تحتويه من توعية بأضرار المخدرات، كما استمع لشرح مفصل عن أنوع المخدرات وآليات مكافحتها وأخطارها على الفرد والمجتمع والبرامج التوعوية والتثقيفية وعروض مرئية توعوية بأضرار المخدرات؛ واستمع عن الفعاليات التي ستقيمها كليات الأفلاج على مستوى الكليات والمجتمع كافة ضمن فعاليات "احذرها".

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