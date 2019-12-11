محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير إعلامية عن أن المدير القني لنادي الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو قد استبعد اللاعب سلمان الفرج من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية. وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء منافسات الأخضر السعودي في بطولة "خليجي 24"؛ إذ ستتسبب الإصابة في غيابه نحو 4 أسابيع. وقرر الروماني لوتشيسكو ضم اللاعب نواف العابد بدلاً من اللاعب سلمان الفرج للمشاركة في البطولة. ويلتقي الهلال في الرابع عشر من الشهر الجاري مع الترجي التونسي في افتتاحية مباريات الفريقين في البطولة على أن يلتقي الفائز منهما مع فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من المسابقة.سلمان الفرج الهلال كأس العالم للأندية

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 03:53 PM Advertisements عاجل.. "سلمان الفرج" يغيب عن "الهلال" في كأس العالم للأندية عاجل.. "سلمان الفرج" يغيب عن "الهلال" في كأس العالم للأندية كشفت تقارير إعلامية عن أن المدير القني لنادي الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو قد استبعد اللاعب سلمان الفرج من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية. وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء منافسات الأخضر السعودي في بطولة "خليجي 24"؛ إذ ستتسبب الإصابة في غيابه نحو 4 أسابيع. وقرر الروماني لوتشيسكو ضم اللاعب نواف العابد بدلاً من اللاعب سلمان الفرج للمشاركة في البطولة. ويلتقي الهلال في الرابع عشر من الشهر الجاري مع الترجي التونسي في افتتاحية مباريات الفريقين في البطولة على أن يلتقي الفائز منهما مع فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من المسابقة. الكلمات المفتاحية

، عاجل.. "سلمان الفرج" يغيب عن "الهلال" في كأس العالم للأندية ،

المصدر : الخليج 365

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