السعودية | الجزائية السعودية تقضي بإعدام زعيم إحدى خلايا القاعدة

شكرا لقرائتكم الجزائية السعودية تقضي بإعدام زعيم إحدى خلايا القاعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً، يقضي بالقتل تعزيراً على زعيم إحدى خلايا القاعدة، ومنفذ الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة الحدودي البري، الذي يفصل بين السعودية واليمن.

وأفاد مراسل العربية أن الخلية المكونة من 12 متهماً من ضمنهم زعيم الخلية، وجهت لهم تهم من أبرزها: انضمامهم لتنظيم القاعدة، وحيازتهم السلاح وإيواء مطلوبين أمنياً، ودعم وتواصل مع تنظيمات ومطلوبين خارج السعودية وداخلها، وتصنيع وتجهيز مواد شديدة الانفجار داخل إحدى غرف المساجد.

وكان زعيم إحدى تنظيمات القاعدة الذي التحق بتنظيم القاعدة في اليمن، ورأس مع عناصره تنفيذ الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة البري، وإطلاق النار على رجال الأمن، أصيب في الهجوم بعد مقتل 5 من عناصره، الذين كانوا ينوون إطلاق 3 من صاروخ غراد على المنفذ الحدودي.