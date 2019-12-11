، شركة تفاجئ منسوبيها بمكافأة 10 ملايين دولار.. 50 ألفاً في ظرف لكل موظف ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختلطت دموع الفرحة والذهول في الحفل السنوي.. يصرخون ويبكون ويضحكون

فوجئ موظفو شركة عقارية أمريكية بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار، خلال حفل سنوي أقامته الشركة يوم السبت الماضي.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قامت شركة "سان جون" للعقارات، ومقرها ولاية مريلاند الأمريكية، بتسليم 198 موظفاً أظرفاً حمراء خلال حفل تقيمه الشركة في نهاية كل عام، وعندما قام كل موظف بفتح الظرف الخاص به، وجد مكافأة قدرها نحو 50 ألف دولار في المتوسط، ليصبح إجمالي المكافآت التي حصل عليها جميع هؤلاء الموظفين في ذلك اليوم 10 ملايين دولار.

وأصابت هذه المفاجأة الموظفين بالدهشة والذهول، حيث قالت ستيفاني ريدغواي، مساعدة مدير المشروع في الشركة: "عندما فتحت الظرف، لم أصدّق نفسي، ليس لديّ كلمات تستطيع وصف شعوري الآن".

وأضافت: "إنه حقاً شيء مذهل وغير معقول. ما زلت في حالة صدمة. هذا الحدث سيغير حياتي بكل تأكيد".

من جهته، قال رئيس الشركة لورانس ماكرانتز إنه قرر مكافأة موظفيه بعد نجاح الشركة في تطوير 20 مليون قدم مربع من العقارات، مما زاد إيراداتها بشكل كبير.

وأضاف "ماكرانتز": كان رد فعل الموظفين بعد تلقي المكافأة أحد أكثر الأشياء المدهشة التي شاهدتها في حياتي، كانوا يصرخون ويبكون ويضحكون ويتعانقون.

واختتم بالقول: نحن فخورون بموظفينا، إنهم الأساس والسبب وراء نجاح شركتنا.

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