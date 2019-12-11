شكرا لمتابعة خبر عن لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط المستلزمات الرجالية والرياضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين بنشاط المستلزمات الرجالية والرياضية بالمنطقة للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على مراكز التسوق ومنافذ بيع المستلزمات الرجالية، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين. وزارت اللجنة 56 موقعًا، وحصرت 86 موظفًا سعوديًا يعملون بالنشاط، فيما رصدت 27 وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة حصرت 14 فرصة عمل بالنشاط يجري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين، تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

يذكر أن نشاط المستلزمات الرجالية صدر قرار توطينه بنسبة 70% من ضمن 12 نشاطًا تجاريًا تقرر توطينها بنسبة تتراوح بين 30% إلى %70% ، مطلع العام الهجري المنصرم 1440هـ ، وبلغت نسبة التوطين في النشاط 76% .