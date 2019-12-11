شكرا لقرائتكم ارتفاع القيمة السوقية لـ أرامكو إلى 180 مليار دولار خلال دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-11 ارتفاع القيمة السوقية لـ أرامكو إلى 180 مليار دولار خلال دقيقة بعد إدراجها في السوق المالية متابعات الخليج 365 - الرياض ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية إلى 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول بعد إدراجها في السوق المالية صباح اليوم الأربعاء. Advertisements وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال. وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج، تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية. شارك الخبر







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