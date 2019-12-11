2019-12-11

أرامكو تحتل مكان آبل كأكبر الشركات المدرجة في العالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحتل شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء مكان شركة آبل الأميركية كأكبر الشركات المدرجة في العالم، وذلك بعد إدراجها في السوق المالية (تداول).

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وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريالًا.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وبحسب العربية، افتتاح سهم أرامكو عند 35.2 ريالًا يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

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