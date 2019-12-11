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بث مباشر لحفل تداول بمناسبة إدراج أرامكو
قفز السهم إلى الحد الأقصى مع الافتتاح
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبدأ بعد قليل، حفل إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق المالية تداول.
وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريالًا.
وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.
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