بث مباشر لحفل تداول بمناسبة إدراج أرامكو

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يبدأ بعد قليل، حفل إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق المالية تداول.



وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريالًا.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

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