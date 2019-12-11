شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان: دور «عرب سات» كبير في تشغيل الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الدور الذي تقوم به المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» المتخصصة في تشغيل الأقمار الصناعية في العالم العربي التي يستفيد من خدماتها ما يزيد على 500 قناة تليفزيونية و200 محطة إذاعية وشبكات التلفزيون المدفوع ومجموعة واسعة من القنوات عالية الوضوح HD.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول مقر الشركة في الرياض، إذ التقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة خالد بالخيور وفريق العمل الذي قدم عرضاً له عن أهداف الشركة التي تأسست في عام 1976 من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها آنذاك 21 دولة، لتظل «عرب سات» تعمل على تلبية احتياجات العالم العربي لفترة تزيد على 40 عاماً من مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشاهد الأمير سلطان بن سلمان عرضاً عن أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية والأقمار الصناعية التي تم إطلاقها لخدمة المنطقة العربية ليصل بثها إلى عشرات الملايين من المنازل في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ووسط آسيا، ويتابعها ما يزيد على 170 مليون مشاهد في 21 دولة عربية، حيث يتم البث من محطتين أرضيتين للتحكم بالأقمار بالرياض وتونس.