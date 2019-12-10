السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الخليج للدفاع والطيران بدولة الكويت

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له اليوم ، فعاليات النسخة الخامسة من معرض الخليج للدفاع والطيران المقام بمقر معرض الكويت الدولي بمشاركة 212 شركة من 31 دولة .

واطلع معاليه خلال جولته في المعرض على الجهات المشاركة وأبرز ماوصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية العالمية.

وقال معالي رئيس هيئة الأركان العامة في كلمة القاها في المعرض اليوم : إن إقامة المعرض تأتي فرصة كبير للإطلاع إلى ماوصلت إليه الصناعات العسكرية والإستفادة منها وتبادل الخبرات .

وأضاف معاليه ” يجمع هذا المعرض أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية ، ويعتبر من بين أهم معارض المنطقة،والذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والأمنية، وأكد معاليه أن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في المعرض نسخة بعد نسخة يدل على

أهمية هذا المعرض وما شهدناه في الجولة السريعة يدل على وجود مشاركات متميزة ومهمة”.

وتتميز هذه النسخة بارتفاع عدد الشركات المشاركة في المعرض مقارنة بالمعرض السابق الذي نظم في 2017 وشهد مشاركة 106 شركات.

يذكر أن معرض الخليج للدفاع والطيران الذي يستمر ثلاثة أيام يعقد في الكويت ،مرة واحدة كل سنتين ،ويعود تنظيم أول نسخة إلى عام 2011 , وقد حضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة من دول الخليج .

