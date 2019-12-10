اخبار السعوديه

إنطلاق «الأفلام السعودية» بالدمام.. أبريل المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق «الأفلام » بالدمام.. أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

يُعقد مهرجان الأفلام السعودية السادس الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام ، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في التاسع من شهر أبريل 2020 وحتى الخامس عشر منه وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران.

وأوضح مدير فرع جميعة الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي أن مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة، بدأ بتسجيل الأفلام المشاركة في خمس مسابقات حُدّث هيكلها وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة أفلام الطلبة وكذلك مسابقة السيناريو غير المنفذ.

وبين أنه يشترط للاشتراك في المسابقات أن تكون المشاركة سعودية، و أن يُقدّم في موعد أقصاه 15 فبراير 2020م، على أن لا يكون قد سبق عرضه على أية قناة تلفزيونية، أو صالات العرض التجارية ، أوعبر أي منصة على شبكات الإنترنت ، كما لا يسمح للمخرج بالمشاركة بأكثر من فيلمين، فيما يشترط في مسابقة السيناريو غير المنفذ أن لايكون قد شارك في إحدى دورات المهرجان السابقة ، وأن لا تزيد مدة الفيلم القصير داخل المسابقة عن 39 دقيقة، وأن لا تقل مدة الفيلم الطويل داخل المسابقة عن 40 دقيقة ولا تزيد عن 90 دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنطلاق «الأفلام السعودية» بالدمام.. أبريل المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا