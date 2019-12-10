شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق «الأفلام السعودية» بالدمام.. أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير فرع جميعة الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي أن مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة، بدأ بتسجيل الأفلام المشاركة في خمس مسابقات حُدّث هيكلها وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة أفلام الطلبة وكذلك مسابقة السيناريو غير المنفذ.
وبين أنه يشترط للاشتراك في المسابقات أن تكون المشاركة سعودية، و أن يُقدّم في موعد أقصاه 15 فبراير 2020م، على أن لا يكون قد سبق عرضه على أية قناة تلفزيونية، أو صالات العرض التجارية ، أوعبر أي منصة على شبكات الإنترنت ، كما لا يسمح للمخرج بالمشاركة بأكثر من فيلمين، فيما يشترط في مسابقة السيناريو غير المنفذ أن لايكون قد شارك في إحدى دورات المهرجان السابقة ، وأن لا تزيد مدة الفيلم القصير داخل المسابقة عن 39 دقيقة، وأن لا تقل مدة الفيلم الطويل داخل المسابقة عن 40 دقيقة ولا تزيد عن 90 دقيقة.
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