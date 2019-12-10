2019-12-10

محمد بن سلمان يهنئ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الجديد

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا برفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

Advertisements

وتمنى ولي العهد التوفيق لكروسي في مهامه، مجددًا التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

شارك الخبر







