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محمد بن سلمان يهنئ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الجديد
أكد تعاون المملكة لتمكين الوكالة من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا برفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمنى ولي العهد التوفيق لكروسي في مهامه، مجددًا التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.
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