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محمد بن سلمان يهنئ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الجديد 

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2019-12-10

محمد بن سلمان يهنئ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الجديد 

أكد تعاون المملكة لتمكين الوكالة من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا برفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وتمنى ولي العهد التوفيق لكروسي في مهامه، مجددًا التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

 

 

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