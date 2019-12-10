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شكرا لقرائتكم خبر عن «تجديد المساكن».. مبادرة «الإسكان» تحقق رغبة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المبادرة في إطار المبادرات التي يواصل "الحقيل" إطلاقها أمام المواطنين لتملك المساكن، بهدف تقديم تسهيلات إضافية جديدة.
وأكد "الحقيل" عبر حسابه في "تويتر" أنه في ظل التمدد العمراني والنهضة التي تشهدها مدن المملكة، حرصت بعض الأسر على الانتقال لأحياء أحدث من تلك التي نشؤوا فيها، جاءت مبادرة للحفاظ على الأحياء ذات الخدمات المكتملة وتعزيز الاستقرار فيها بتقديم دعم تجديد المساكن للراغبين بشراء العقار السكني الذي تجاوز بناؤه 15 عاما.
وتخدم المبادرة أهدافا اجتماعية تشجع على التملك في تلك الأحياء التي مضى على البناء فيها 15 عاما فأكثر، بهدف التشجيع والتسريع في عملية التملك في الأحياء القديمة، ورفع مستوى المعيشة في تلك الأحياء، إلى جانب الاستفادة من المخزون السكني القائم في السوق.
يذكر أن القرض العقاري المدعوم يصل إلى مبلغ قدره نصف مليون ريال، ويصل دعم تجديد المساكن إلى مائة ألف ريال.
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