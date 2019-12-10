القبض على المُناصح قاذف النساء بالحذاء .. والكشف عن هويته

︎ . ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، مريضاً نفسياً صرخ على النساء في الشارع ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة.

وكشفت المصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يناصح بعض النساء، ويصرخ عليهن ورماهن بعد ذلك بحذائه هو مريض نفسياً، وتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه.

ووفقاً للمعلومات فإن المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية. المقطع الأول Advertisements المقطع الثاني





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