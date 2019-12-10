السعودية اليوم / مجلس جامعة شقراء يعقد اجتماعه الرابع



شقراء 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ، اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي ١٤٤١ بمقر الجامعة.

ورحب معالي مدير الجامعة بأعضاء مجلس الجامعة ، والأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس ،ثم بدأ الاجتماع باستعراض المجلس عدد من المواضيع واتخذ حيالها بعض القرارات ومن ضمنها:مذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بشأن الموافقة على مقترح إنشاء المجلة العلمية الطبية التطبيقية ، ومذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بشأن الموافقة على مقترح إقامة برنامج الماجستير في أصول التربية بكلية التربية بشقراء ، ومذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بشأن الموافقة على مقترح إقامة برنامج الماجستير في المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء .

كما استعرض المجلس مذكرة وكيل الجامعة للتطوير والجودة ،بشأن الموافقة على مقترح الخطة الإستراتيجية للجامعة، ومذكرة وكيل الجامعة للشئون التعليمية بشأن الموافقة على مقترح القاعدة التنفيذية للمادة (٤٢) من اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ، ومذكرة وكيل الجامعة للشئون التعليمية بشأن الموافقة على الحسابات الختامية لصندوق الطلاب للعام المالي ٢٠١٨ م ، ومذكرة وكيل الجامعة للشئون التعليمية بشأن الموافقة على ندب بعض من أعضاء هيئة التدريس للعمل في أمانة مجلس الوزراء ومكتب معالي وزير التعليم .

و استعراض المجلس مذكرة وكيل الجامعة للشئون التعليمية بشأن الموافقة على ضم عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى مجالس الكليات ، ومذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بشأن إحاطة المجلس بتعيين عدد من المحاضرين على درجة أستاذ مساعد بعد حصولهم على درجة الدكتوراة ، ومذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بشان إحاطة المجلس بابتعاث وتمديد ابتعاث عدد من منسوبي الجامعة ، ومذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بشأن طلب الموافقة على إنهاء ابتعاث عدد من المحاضرين، ومذكرة وكيل الجامعة للشئون التعليمية ،بشأن أسماء وأعداد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الأول للعام الجامعي ١٤٤٠-١٤٤١هـ .

//انتهى//

18:50ت م

0295





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس جامعة شقراء يعقد اجتماعه الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.