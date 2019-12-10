رئيس الزمالك يكشف سببا جديدا لرحيل المدرب ميتشو

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن كواليس إقالة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق.

وتحدث مرتضى منصور، رئيس النادي، عبر فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي في حضور ميتشو عن فسخ التعاقد، علما بأن الزمالك كان قد استعان بالفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب الصربي.

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وقال منصور: "عقدنا جلسة مع اللاعبين، وميتشو مدرب محترم ولم يكن في نيتنا فسخ التعاقد معه، ولكن تضامن اللاعبين معه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وضعنا في موقف محرج كمجلس إدارة، ولم يكن لدينا خيار إلا إقالة المدير الفني تطبيقا لمبدأ أن اللاعب يجب ألا يتعدى دوره، وأن مجلس الإدارة هو صاحب القرار النهائي".

وأضاف رئيس الزمالك: "لا يجوز أن يتدخل اللاعب للحديث عمن يبقى ومن يرحل عن الفريق، وفي حالة تنفيذ رغبات اللاعبين، فإن المجلس سيكون ضعيفا ولا يجوز أن يبقى يوما واحدا في مناصبه".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته مؤكدا أن ميتشو مدرب كبير ويملك سيرة ذاتية كبيرة في أفريقيا على مدار 18 عاما ما بين منتخبات وأندية، مؤكدا أنه يتوقع أن ينجح ميتشو في مستقبله خلال الفترة المقبلة.

ورد ميتشو على تصريحات مرتضى منصور مؤكدا أنه سعيد بالفترة التي تواجد بها في الزمالك، مقدما الشكر لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز المعاون، مضيفا أنه يتوقع أن يحصل الزمالك على بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا لما يملكه من لاعبين مميزين وإدارة محترفة.