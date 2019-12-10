شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: الميزانية برهنت جودة السياسات المالية للقيادة وفق خطط ورؤية محكمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ «2020».

وقال في برقية رفعها للملك المفدى: إن ما أفرزته الموازنة العامة للدولة والتي تأتي لتؤكد بعد نظركم وحنكتكم في إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف ومؤشرات عالمية ضعيفة، وجاءت لتبرهن أيضاً على جودة السياسات المالية التي تسير عليها البلاد وفق خطط مدروسة ورؤية محكمة، التي تجاوزت من خلالها كافة العقبات وجعلت تنمية الوطن ورفاهية الهدف الأساس، وتؤكد دوماً توجيهاتكم الكريمة لجميع مسؤولي الدولة وسرعة الإنجاز وجودة المنجز.

وأضاف أمير منطقة الرياض: لقد حملت هذه الموازنة معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن، وبما يدعم النمو الاقتصادي، ويرفع كفاءة الإنفاق، ويحقق الاستدامة والاستقرار المالي، في ظل حرصكم الكريم وتوجيهاتكم السديدة.