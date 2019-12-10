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2019-12-10 الملك سلمان يستقبل أمير #الكويت متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. شارك الخبر







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