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تدريب أعضاء هيئات التدريس والطلاب والباحثين على مهارات النشر
في المجلات المصنفة في ISI بمجال العلوم الإنسانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع (جامعة الملك فيصل)، الورشة التدريبية الخاصة بـ “مهارات النشر في المجلات المصنفة في ISI في مجال العلوم الإنسانية “، ضمن سلسلة الورش التثقيفية التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا والباحثين في المجال التربوي، في مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج بحي السفارات بمدينة الرياض، مساء الاثنين 9/12/2019م الموافق12/4/1441هـ..
وهدفت الورشة التدريبية التي قدمها الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي -مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع- جامعة الملك فيصل- إلى تزويد المتدربين بالمهارات والفنيات التي تساعدهم على النشر في مجلات ذات معامل تأثير عالي ومصنفة في ISI في العلوم الإنسانية، كما تمَّ استعراض فنيات الكتابة الأكاديمية المتوقعة من المجلات المصنفة في ISI،وفنيات التعامل مع القارئ الدولي والمحكمين، وكيفية التعامل مع الورقة البحثية بعد النشر.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمد الشريكة –مدير إدارة المعلومات في مكتب التربية العربي لدول الخليج- بأن هذه الورشة تأتي مكملة للورشة السابقة “ورشة الإحصاء في البحوث التربوية” والتي استهدفت تعزيز مهارات الباحثين والتربويين المهتمين في البحوث التربوية.
وأضاف الدكتور الشريكة أن المكتب ومن خلال حزمة الأنشطة والفعاليات التي صممت بتوجيه من مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج معالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، يسعى إلى إثراء المحتوي التربوي الخليجي والعربي عن طريق تمكين المشتغلين بالبحوث التربوية وبناء قدراتهم الفنية والبحثية.
وأشار الدكتور الشريكة إلى أن المكتب مستمر في إقامة مثل هذه الفعاليات الإثرائية ولن يألوا جهد في دعم الباحثين والمختصين في المجال التربوي والتعليمي.
وفي ختام الورشة التدريبية تم تكريم المشاركين في الورشة وإعطاؤهم المجال للتعبير عن مدى أهمية الورشة وأثرها في دعم معرفته.
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