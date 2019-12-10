مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس

الأثنين 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

05:46ت م

0390



www.spa.gov.sa/2009046 الأثنين 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس05:46ت م0390

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.