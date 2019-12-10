شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الرياضة النسائية و22 % للطفولة المبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احتوت مستهدفات ميزانية 2020 في قطاع التعليم، على تطوير الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وتطوير الإستراتيجية الوطنية للرياضة الجامعية من خلال تطوير المنشآت الرياضية وتطوير الرياضة النسائية. كما ضمت المستهدفات افتتاح 77 مركزاً مدرسياً يختص بنشر منهجية تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) من خلال أفضل الممارسات والحلول العالمية، والتحول نحو التعليم الرقمي من خلال استخدام أساليب ومنهجيات تعليمية تفاعلية ومعاصرة. وشملت أيضاً زيادة فرص الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع المناطق، لتبلغ نسبة22%، بزيادة عن العام الماضي التي بلغت 18%، وزيادة عدد البحوث المحكَّمة المنشورة الصادرة من المؤسسات التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث.



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