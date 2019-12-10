موعد صرف الدفعة 25 من برنامج حساب المواطن .. سجل بياناتك لتتمكن من صرف دفعة شهر يناير 2020

بالتزامن مع اقتراب صرف الدفعة الخامسة والعشرين من برنامج حساب المواطن ، تزداد عمليات البحث عن موعد صرف الدفعة 25 من برنامج حساب المواطن، والتي لم يتبق على موعد إيداعها في حساب المواطنين المستفيدين من البرنامج سوى بضعة ساعات، فكما اعتدنا أن دفعات برنامج حساب المواطن هي دفعات شهرية ثابتة يتم صرفها كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، مما يعني أن الدفعة الخامسة والعشرين سوف يتم صرفها غداً الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر.

موعد صرف الدفعة 25 من برنامج حساب المواطن

أعلن القائمين على برنامج حساب المواطن من خلال حساب البرنامج الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الانتهاء من إيداع جميع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين البنكية في صباح الغد، ليتمكن بذلك كل مواطن من صرف قيمة الدعم الخاصة به، حيث أن هذا اليوم هو يوم ثابت لا تغيير فيه في عملية الصرف، إلا إن كان موافقاً ليوم إجازة أو عطلة رسمية، في تلك الحالة يتم التأخير ليوم واحد أو التقديم ليوم واحد على حد أقصى.

التسجيل في الدفعة 26 من برنامج حساب المواطن

أصبح الآن بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن أن يقوموا بالتسجيل في البرنامج، للتمكن من الحصول على الدفعة رقم 26 لشهر يناير 2020، مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في البرنامج حتى يتمكن من الحصول على هذا الاستحقاق، مع العلم أن برنامج حساب المواطن هو من أهم البرامج التي تم إطلاقها حتى الآن على مستوى العالم العربي، يساعد المواطنين على مواكبة الظروف المعيشية ومواجهة أعباء الحياة.