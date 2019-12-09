شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للمخرج طارق العريان مع ‘‘عشيقته نسرين‘‘ تحسم الجدل حول طلاقه من أصالة .. والأخيرة تبكي بحرقة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عريس يطلق عروسته ليلة الدخلة بعد ظهور عضوها الحساس أمام الجميع خلال حفل الزفاف (شاهد) سم قاتل : شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك

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