2019-12-09

المغامسي بعد إقرار ميزانية 2020 : اللهم اجعل فيها رزقًا للعباد

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين ميزانية 2020.

وقال المغامسي في تغريدة له عبر تويتر: اللهم اجعل فيها رزقًا للعباد ونفعًا للحاضر والباد، وأقم اللهم بها أركان البلاد، وارزقنا ربنا شكر نعمتك، واحفظ بحفظك وليّ أمرنا ووليّ عهده واجزهم عنّا خير الجزاء ووفّقهما لما تحب وترضى.

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وأعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها “تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي”.

وأكد الملك سلمان عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال، بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.

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