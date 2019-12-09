كواليس اعتداء طالب على معلم في القنفذة: طعنه بمقص أظافر

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

شكلت إدارة تعليم محافظة القنفذة لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين في ثانوية الأمجاد بالمظيلف، أثناء الإشراف اليومي داخل المدرسة، حيث ستتولى التحقيق في القضية.

واطمأن مدير تعليم القنفذة في اتصال هاتفي مع المعلم، مؤكدًا حرصه على أن كافة الإجراءات ستتخذ لحفظ حق المعلم وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

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وكشف قائد الثانوية علي صبحي الزبيدي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” واقعة الاعتداء وما جرى، مؤكدًا أن ما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح، فالطالب لم يطعن المعلم بسكين وإنما بأداة صغيرة وهو مقص الأظافر، وتم الرفع لمكتب التعليم لاتخاذ الإجراءات النظامية في الصحف التي نشرت معلومات مغلوطة، وأيضًا ولي أمر الطالب قدم شكوى للإمارة في هذا الخصوص.

وتابع: الجرح للمعلم كان خفيفًا في الفخذ، وتم علاجه في وقته، وعاد للمدرسة بعد العلاج ليكمل باقي دوامه، ولم يكن خطيرًا كما تم تداوله.

وأكمل: يعتبر هذا المعلم من أفضل المعلمين في المدرسة، وأيضًا الطالب لا توجد عليه ملاحظات، وإنما كان سوء تفاهم بينه وبين المعلم، وتم حل الموضوع بتنازل المعلم عن الطالب بحضور ولي أمره.

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