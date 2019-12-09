ممثل أممي: المملكة أصبحت تقود العالم بتطبيق مبادئ مكافحة الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أمس أعمال المنتدى السنوي الثامن بعنوان «التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد».

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وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية المنتدى وسبل الاستفادة منه من خلال المشاركات الدولية الموجودة، منوها بخبرات المملكة في مكافحة الفساد وتقويمه، قائلا: نحن في وطن لا يقبل الفساد، الشفافية عندنا واضحة، وشريعتنا الإسلامية تحثنا على مكافحة الفساد، فلا مجال لفساد ولا مفسد في هذه البلاد، ومن زلة به القدم، سيكون هناك من سيقومه التقويم السليم وفق الشريعة الإسلامية.

وألقى الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور حاتم علي كلمة أشار فيها إلى تقدير الأمم المتحدة الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، مبينا أنها أصبحت تقود العالم من خلال تطبيق مبادئ مكافحة الفساد، التي أطلقت عليها الأمم المتحدة مبادئ الرياض.

وقال رئيس «نزاهة» مازن الكهموس إن خطر الفساد لا يقتصر على شعب أو بلد بعينه، بل هو داء لا سبيل للتغلب عليه، والحد منه، ونبذه وتجفيف منابعه، إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي.