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شكرا لقرائتكم مخصصات القطاعات في ميزانية 2020 .. 193 مليار ريال للتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مخصصات القطاعات في ميزانية 2020 .. 193 مليار ريال للتعليم
102 مليار ريال للأمن والمناطق الإدارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير المالية، محمد الجدعان: إنه تم تخصيص مبلغ 193 مليار ريال لقطاع التعليم في ميزانية 2020.
ويعتبر مخصص التعليم إشارة واضحة وصريحة لاهتمام المملكة بهذا القطاع الهام والحيوي بهدف الاستثمار في الأجيال الجديدة، وهو ما يعتبر أساس أي تنمية حقيقية وتراهن عليه القيادة في السنوات الأخيرة.
وبحسب ميزانية 2020، تم تخصيص 98 مليار ريال للموارد الاقتصادية، و28 مليار ريال للإدارة العامة، و141 مليارًا للبنود العامة، و56 مليارًا للتجهيزات الأساسية والنقل.
كما تم تخصيص 54 مليار ريال للخدمات البلدية، و167 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية، فيما تم تخصيص 102 مليار ريال للأمن والمناطق الإدارية، و182 مليار للقطاع العسكري.
وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال، بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.
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