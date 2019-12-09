شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة اعتماد الملك سلمان ميزانية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-09 فيديو.. لحظة اعتماد الملك سلمان ميزانية 2020 بإيرادات بلغت 833 مليار ريال متابعات الخليج 365 - الرياض عرضت قناة الإخبارية مقطع فيديو للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للمملكة لعام 2020. Advertisements وأعلنت المملكة اليوم الميزانية العامة للدولة لعام 2020، وذلك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة اعتماد الملك سلمان ميزانية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.