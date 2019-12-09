شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ 40 .

فقد وصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

وكان في استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.