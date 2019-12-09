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2019-12-09 فيديو.. اقتران القمر بـ الثريا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق مقطع فيديو يوضح اقتران القمر بالثريا مساء اليوم. وقال الزعاق إن القدماء قالوا في أمثالهم : “قران حادي برد بادي” أي الاقتران الذي يتم يوم 11 من الشهر الهجري الجاري وهو دليل على بداية البرد الفعلي. شارك الخبر

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