أمير قطر يغادر البلاد... هل يحضر القمة الخليجية في السعودية

أفادت وسائل إعلام قطرية،اليوم الاثنين، بتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في المملكة العربية السعودية.

حقيقة وصول وفد قطري رسمي الى السعودية تزامنا مع أنباء المصالحة

وقالت وكالة الأنباء القطرية "فنا"، إن "أمير قطر سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".

ولم يتضح ما إذا كان الشيخ تميم سيعود لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي يوم غد الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أو ما إذا كان سيوفد ممثلا عنه. ويأتي ذلك وسط تزايد الحديث عن مؤشرات جديدة هي الأولى من نوعها بشأن احتمال حدوث تسوية للأزمة القطرية.

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ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يزور وفد شبه رسمي من قطر الرياض في الأيام المقبلة، وفقا لما قاله مصدر مطلع على الزيارة لوكالة "فرانس برس".

ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يترأس المريخي وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء".