مهندس طيران يتحدث عن معاناة الخريجين في العمل بتخصصهم وعملهم بتحلية المياه والمقاولات- فيديو

تحدث مهندس طيران عن معاناة خريجي التخصص للعثور على فرص عمل لهم؛ الأمر الذي يدفعهم للعمل بقطاعات أخرى.

وقال مهندس الطيران مهدي الجواد، إنه خريج عام 2016 ولم يجد فرص عمل بتخصصه ليضطر للعمل بمجالات أخرى، بدأت من مندوب مبيعات وإدارة الأعمال وحالياً بشركة خدمات متعاقدة مع شركة “أرامكو”.

وأضاف الجواد خلال مداخلة مع برنامج “تم” على قتاة “sbc”، أن العديد من خريجي الطيران اضطروا للعمل بقطاعات أخرى مثل تحلية المياه والمقاولات والإدارة والمصانع وغيرها، لافتاً إلى أن العمل بالمجال يحتاج إلى خبرة لا تقل عن عامين.

ولفت إلى أنه راجع كافة شركات الطيران بالمملكة وقدم إلكترونياً أيضاً للعثور على وظيفة لكنه لم يجد ردة فعل من تلك الشركات رغم التعاطف الذي أبداه موظفوها معه، مبيناً أن طموحه حالياً هو تأسيس أكبر مغسلة طيران في الشرق الأوسط وتكون بالمملكة وجميع موظفيها من السعوديين.