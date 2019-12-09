أمانة عسير: ظهور نتائج تحليل حالات تسمم بحر أبو سكينة خلال 72 ساعة

أوضحت أمانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، أن نتائج التحاليل للعينات التي تسببت في إصابة العشرات بحالات تسمم ستظهر خلال 72 ساعة.

وذكرت أمانة عسير- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الأمانة تجمع عينات المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة والبالغة 41 عينة مختلفة من الأطعمة، والدجاج، ومسحات من الأرضيات والأواني، وذلك تمهيدًا لفحصها.

وأشارت أمانة عسير إلى أن نتائج فحص العينات ستظهر خلال 72 ساعة، موضحة أن الفحص يتم في مختبر الأمانة.

وكانت أمانة منطقة عسير أعلنت أمس، أن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وجه بمباشرة لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين، مباشرة أعمالها؛ لبحث مسببات التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

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وتابع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حالات التسمم في مركز بحر أبو سكينة، وزار المرضى في مستشفى محايل العام.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» أمس الأحد، عن أن إجمالي حالات التسمم قاربت 140 حالة، خرج منهم نحو 60 شخصًا حتى الآن، مؤكدةً إحالة عدة حالات إلى مستشفى المجاردة.

وكانت مصادر «عاجل»، أكدت عدم وجود وفيات بين حالات التسمم في مستشفيات محايل حتى اللحظة.

وقالت إن الجهات الأمنية تحفظت على جميع العمالة الموجودة بالمطعم، فيما غادر المستشفيات والمراكز عدد من الأشخاص، بعد أن خضعوا للفحص.