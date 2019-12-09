للعام الثاني على التوالي.. «الصحة» تفوز بالجائزة الذهبية لجودة التدريب

للعام الثاني على التوالي، فازت وزارة الصحة بالجائزة الذهبية لجودة التدريب، التي تمنحها جمعية القلب الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن جمعية القلب الأمريكية أعلنت فوز وزارة الصحة، وللعام الثاني على التوالي، بالجائزة الذهبية بجودة التدريب والأداء المتميز، على مستوى إقليم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، زيادة عدد مراكز وأقسام القلب خلال 3 سنوات من 13 مركزًا إلى 25 مركزًا، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة أن معامل القسطرة ارتفع عددها من 23 معملًا إلى 40 معمل قسطرة، فيما ازداد عدد غرف العمليات الجراحية من 20 إلى 28 غرفة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم خلال نفس الفترة زراعة 44 جهاز مضخة مساندة البطين الأيسر (LVAD) كما تمت زراعة 255 صمامًا أورطيًا.