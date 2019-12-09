2019-12-09

٤١ عينة من مطعم #بحر_أبوسكينة بعد تسمم العشرات

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

كشفت أمانة منطقة عسير أنها قامت بجمع عينات من المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة والبالغة ٤١ عينة مختلفة من الأطعمة، والدجاج، ومسحات من الأرضيات والأواني، وذلك تمهيدًا لفحصها، وظهور النتائج خلال ٧٢ ساعة في مختبر الأمانة.

وأوضح الحساب الرسمي لأمانة منطقة عسير أن مدير الرقابة الشاملة والتراخيص بأمانة المنطقة الدكتور محمد العاوي وعددًا من المراقبين قاموا متابعة إجراءات التقصي والفحص في المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.

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وكان مستشفى محايل العام قد استقبل عددًا من حالات التسمم بأحد المطاعم الشعبية بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة.