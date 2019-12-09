- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ٤١ عينة من مطعم #بحر_أبوسكينة بعد تسمم العشرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
٤١ عينة من مطعم #بحر_أبوسكينة بعد تسمم العشرات
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
كشفت أمانة منطقة عسير أنها قامت بجمع عينات من المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة والبالغة ٤١ عينة مختلفة من الأطعمة، والدجاج، ومسحات من الأرضيات والأواني، وذلك تمهيدًا لفحصها، وظهور النتائج خلال ٧٢ ساعة في مختبر الأمانة.
وأوضح الحساب الرسمي لأمانة منطقة عسير أن مدير الرقابة الشاملة والتراخيص بأمانة المنطقة الدكتور محمد العاوي وعددًا من المراقبين قاموا متابعة إجراءات التقصي والفحص في المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.
وكان مستشفى محايل العام قد استقبل عددًا من حالات التسمم بأحد المطاعم الشعبية بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ٤١ عينة من مطعم #بحر_أبوسكينة بعد تسمم العشرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.