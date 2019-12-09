، 7 مشاريع طلابية لـ"تعليم الطائف" بمعرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بجدة ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شارك تعليم الطائف ممثلًا في إدارتي الموهوبين والموهوبات في المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمقام في فندق رمادا بجدة، بمشاركة أكثر من مئة طالب وطالبة مبدعين، في إطار التصفيات قبل النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2020 .
حضر المعرض مدير إدارة الموهوبين بندر الحارثي ومديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي ومنسق ومنسقة البرنامج و7 طلبة وطالبات من بينهم الطالب سلطان الشهراني والطالبات "هلا الهيفاني ونوف الجميعة ووفاء العتيبي وسديم النمري والجوهرة الجميعة" اللاتي شاركن بأبحاث علمية.
ويهدف المعرض إلى إكساب المشاركين الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشروع العلمي، وتطبيق ضوابط الأخلاقيات العلمية في "إبداع" ومعرفة معايير التحكيم في التصفية النهائية وتعزيز مهارات التواصل وتقديم المشروع العلمي والتدريب على عرض المشاريع وتقديمها .
يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المرشحين للمشاركة في التصفية النهائية إبداع ٢٠٢٠ يبلغ (٣٠١) مشارك بواقع (١٥٤) طالبًا (١٤٧) طالبة من ( ٣٨) إدارة تعليمية.
تعليم الطائف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي جدة
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 02:52 PM
ضمن التصفيات قبل النهائية لـ"إبداع 2020" الذي يشمل 301 مشارك بـ ٣٨ إدارة7 مشاريع طلابية لـ"تعليم الطائف" بمعرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بجدة
شارك تعليم الطائف ممثلًا في إدارتي الموهوبين والموهوبات في المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمقام في فندق رمادا بجدة، بمشاركة أكثر من مئة طالب وطالبة مبدعين، في إطار التصفيات قبل النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2020 .
حضر المعرض مدير إدارة الموهوبين بندر الحارثي ومديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي ومنسق ومنسقة البرنامج و7 طلبة وطالبات من بينهم الطالب سلطان الشهراني والطالبات "هلا الهيفاني ونوف الجميعة ووفاء العتيبي وسديم النمري والجوهرة الجميعة" اللاتي شاركن بأبحاث علمية.
ويهدف المعرض إلى إكساب المشاركين الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشروع العلمي، وتطبيق ضوابط الأخلاقيات العلمية في "إبداع" ومعرفة معايير التحكيم في التصفية النهائية وتعزيز مهارات التواصل وتقديم المشروع العلمي والتدريب على عرض المشاريع وتقديمها .
يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المرشحين للمشاركة في التصفية النهائية إبداع ٢٠٢٠ يبلغ (٣٠١) مشارك بواقع (١٥٤) طالبًا (١٤٧) طالبة من ( ٣٨) إدارة تعليمية.
، 7 مشاريع طلابية لـ"تعليم الطائف" بمعرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 7 مشاريع طلابية لـ"تعليم الطائف" بمعرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.