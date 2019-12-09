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2019-12-09 وفاة مدير مستشفى #الأفلاج بحادث مروري متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements توفي صباح اليوم الاثنين مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم إثر حادث مروري .

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم صباح اليوم جثمان القاسم بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته. شارك الخبر

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