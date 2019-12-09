الشمراني تعرض للتنمر في صفوف الدراسة بقاعدة بنساكولا

2019-12-09

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قدم محمد سعيد الشمراني، المسؤول عن حادثة بنساكولا، شكوى، في وقت سابق من هذا العام، ضد أحد المدربين.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الشمراني قدم شكوى في أحد مدربي بنساكولا، القاعدة الجوية البحرية في فلوريدا، في إبريل، متهمًا إياه بالتنمر عليه أمام 10 طلاب آخرين، بسبب شاربه حيث شبهه بممثلي أفلام البالغين.

وكتب الشمراني في شكواه: لقد غضبت من قوله ذلك أمام الزملاء بالفصل.

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ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على الأمر، ومن غير المؤكد بعد، مدى صلة الواقعة بحادث إطلاق النار.

وجاء في وصف الشمراني في الشكوى المقدمة، أن التنمر وقع في نهاية فصل الأرصاد الجوية الذي يدرسه جيمس داي، الذي سأل إذا كان أي شخص لديه أي أسئلة، ثم التفت إلى الشمراني وسخر من شكل شاربه.

وتابع الشمراني في شكواه: لم أُبد رد فعل، فظل يسخر مني قائلًا ماذا؟ ألم ترَ أفلام بالغين من قبل؟ وعندما لم أجب، ترك الموضوع.

وقالت قاعدة بنساكولا، إن المسألة تم التعامل معها في أبريل، وتم اتخاذ إجراء مناسب فيما يتعلق بالحادث المعني، وأُغلقت المسألة، وليس لدينا أي تعليق إضافي.

ويأتي الكشف عن تحركات الشمراني، كجزء من الجهود التي يبذلها المحققون لوضع جدول زمني دقيق في الأسابيع التي سبقت حادث إطلاق النار يوم الجمعة، وكان قد ذكر المحققون أن الشمراني لم يتلق أي مساعدة من الآخرين، ولا تربطه أي علاقة مع جماعات متطرفة.

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